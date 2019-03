’Export van onze WW-gelden’

Een wet die het mogelijk maakt voor werknemers van alle lidstaten om aanspraak te maken op WW in een ander land. Dat werkt ongeveer zo. Een Roemeense, Poolse of Hongaarse werknemer, of uit welk EU-land dan ook waar het loon erg laag is, komt hier een tijdje werken. Daarna stopt hij met werken en vraagt hij een WW-uitkering aan bij het UWV.

De buitenlandse werknemer krijgt de uitkering, mag deze vervolgens meenemen naar het buitenland, en daar van zijn WW leven als een koning. Na de WW-periode herhaalt de werknemer het spelletje dan weer gewoon opnieuw. Waar denkt u, zullen deze buitenlandse werknemers hun WW-uitkering komen halen?

Kell Hendriks