Dát is makkelijk geld verdienen, maar er is wel een voorwaarde aan verbonden hoor, er wordt beoordeeld op het elders opgebouwde arbeidsverleden.

Er wordt alleen één ding vergeten, in Nederland is de WW al vele malen hoger dan het in het eigen land verkregen salaris. Dit alles is door de EU-lidstaten er doorheen gejast.

Het uitmelken kan verder gaan, want Poolse werknemers gebruikten deze methode al, maar toen heette het nog fraude. Nu is het legaal!

V. Post, Harmelen