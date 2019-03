’Gesjoemel met WW’

Dat hebben de EU-lidstaten, het Europees Parlement en de Europese Commissie in Brussel besloten. De sociale zekerheidsstelsels worden gecoördineerd door de EU? Er wordt tot nu toe al flink gesjoemeld met onze WW van Nederland naar Polen. En dan doet de EU er nog een schepje bovenop?

Gecontroleerd wordt het een en ander niet want dat is schijnbaar te moeilijk. En natuurlijk tegen de mensenrechten. Zo wordt onze sociale wetgeving om zeep geholpen! De arbeidsmigranten kiezen het land uit met de hoogste uitkeringen.

En minister Koolmees van Sociale Zaken en Werkgelegenheid kan naar de euro´s fluiten. Want ze gaan gewoon in hun eigen land weer aan het werk. Want controles zijn er immers niet. Leuker kunnen we het niet voor ze maken.

Lucas Meijer, Nieuwe Pekela