’Nederland is ’gekke Henkie’ van de EU’

Het klinkt lachwekkend, maar het blijkt de harde werkelijkheid te zijn. Maar hoe bizar ook, de EU-lidstaten, het Europees Parlement én de Europese Commissie zijn dit in Brussel overeengekomen.

Minister Koolmees ziet de bui al hangen en vreest dat veel arbeidsmigranten nu zullen kiezen voor het land met de hoogste uitkering. Ik zou dan denken: zorg dan dat je dat nu juist niét bent!

Maar ja, dit is Nederland. En we zijn al vaker het 'gekke Henkie' van Europa geweest. En of je het nu wilt of niet, dit is nu eenmaal het land van de onbegrensde mogelijkheden voor iedereen die de zaak wil tillen.

En wij als burgers betalen uiteindelijk toch weer het gelag. Of het nu uit de lengte of uit de breedte komt!

Jan Muijs, Tilburg