Uitslag Stelling: Scholen niet meer sluiten

Alle basis- en middelbare scholen kunnen na de kerstvakantie, maandag 10 januari, weer open. Dat besloot het demissionair kabinet nadat het Outbreak Management Team (OMT) een heropening verantwoord achtte. Studenten in het mbo en hoger onderwijs zullen voorlopig nog wel online lessen moeten volgen – over deze groep wordt op 14 januari opnieuw een besluit genomen. Stellingdeelnemers reageren door de band genomen positief op het nieuws. „Kinderen hebben recht op onderwijs”, zo verwoordt een respondent. „En zo hoeven de opa’s en oma’s, die toch al kwetsbaar zijn, ook niet meer op te passen.” Twee derde noemt de heropening van het primair en voortgezet onderwijs dan ook een goede zaak.

In december sloten alle scholen een week eerder dan gepland om de verspreiding van de omicronvariant van het coronavirus zo veel mogelijk te vertragen. De vervroegde sluiting schoot veel onderwijsinstanties in het verkeerde keelgat. 81 procent van de respondenten zegt begrip te hebben voor de irritaties die de late besluitvorming teweegbracht. „Het geeft blijk van een jojobeleid zonder langetermijnvisie of preventie”, vindt iemand.

Unicef Nederland deed samen met 59 andere organisaties eerder al de oproep om de scholen zo snel mogelijk weer te openen en niet meer te sluiten. Volgens de organisaties spelen de belangen van kinderen een te kleine rol in het coronabeleid. Daar sluit ruim 50 procent zich bij aan. „Schoolsluiting is een grote aanslag op de emotionele en sociale ontwikkeling van jonge kinderen, die volgens mij toch de toekomst zijn voor ons land”, stelt iemand.

Toch klinken er ook kritische geluiden. Meer dan de helft van de stellingdeelnemers vreest dat de heropening van scholen direct van invloed zal zijn op het aantal coronabesmettingen. Een even groot percentage vindt dan ook dat gemeenten die te maken krijgen met coronabrandhaarden, scholen zouden moeten kunnen sluiten.

Daarnaast valt het deelnemers op dat er weinig oog is voor de belangen van de leraren die voor de klas staan. „Ik ben zelf leerkracht en ben blij dat ik weer fysiek les kan geven. Maar vind ik het verantwoord? Nee”, schrijft iemand. „Voor de kerstvakantie stuurden genoeg ouders hun kind ziek naar school en weigerden ze zich te laten testen. Heel egoïstisch.” Een andere basisschoolleraar schrijft: „Voor ieders veiligheid hadden leerkrachten al veel eerder in aanmerking moeten kunnen komen voor een boosterprik. Ook wij hebben een gezin en ouders in de risicoleeftijd.”

Ook ontbreekt het aan visie over hoe de scholen op een veilige manier open kunnen, merken veel respondenten op. De meesten willen de anderhalvemeterregel in het voortgezet onderwijs weer terug. Op een mondkapjesplicht in het basisonderwijs zijn respondenten minder happig: slechts 42 procent vindt dit een goed idee. Een deelnemer merkt op: „Laat alle jongeren verplicht vaccineren. Wie zich niet wil laten prikken, moet online lessen volgen. Zul je zien hoe snel de vaccinatiegraad omhoog schiet!”