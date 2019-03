’Geen angst leuker dan graadje meer’

En als opa moet ik mij doodschamen dat mijn kleinkinderen hun leven lang met korte mouwen moeten lopen en nooit meer zullen schaatsen.

Gemakshalve wordt er vergeten wat wij hebben opgebouwd en dat de huidige generatie door die hardwerkende opa's en oma's compleet zijn verpest met onvoorstelbaar veel luxe waar de vervuilende oudjes zich te pletter voor hebben gewerkt.

Maar deze generatie eist dat wij onze planeet gezond en schoon achterlaten en dit zal kosten wat kost gaan gebeuren. Gelukkig gaan de gemaakte kosten weer van de erfenis af, al ben ik bang dat ze dit helemaal vergeten.

Overigens wil ik er ook bij stilstaan dat wanneer de aarde helemaal schoon is en de lucht door een ringetje valt te halen, het dan ook fijn zou zijn als je gewoon met de tram naar je werk of naar school kan. Want de angst dat er op iedere hoek een schutter staat, is niet geheel ongegrond.

Het leven in vrijheid en zonder angst is, denk ik, leuker dan een graadje meer.

Herman Knaap, Amstelveen