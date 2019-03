’Eigenbelang politie snel opzijgezet’

Wat heb ik mij geërgerd aan het commentaar op politiemensen (ben er zelf ook één) en brandweerlieden die maandag gezamenlijk op weg waren naar Den Haag. Er zijn geen extra files gemeld door dit pensioenprotest en het tijdstip was ook zodanig gekozen dat er niet in de drukke ochtendspits werd gereden.

Uiteindelijk zijn zij niet in Den Haag beland, maar kon er zeer efficiënt worden opgetreden vanwege het vreselijke nieuws over de schietpartij in Utrecht.

Elke op weg zijnde diender wilde zich inzetten om te helpen daar waar mogelijk was en of zij nou onderweg waren vanuit Groningen, Limburg, Rotterdam of Brabant. Er was bijna geen op- of afrit te vinden waar geen politiepatrouille stond.

Niemand van deze stoet is uiteindelijk op het Malieveld aangekomen, omdat men het eigen belang opzij zette voor het nationaal belang. Er werden dubbele diensten gedraaid en iedere agent deed wat hij/zij moest doen, zonder enige wanklank. Chapeau voor al mijn collega’s en ook voor de mensen van de meldkamer in Driebergen die ondanks de hectiek het hoofd koel wisten te houden en iedereen op de juiste plaats zetten.

Fred van Opstal