’Ook Van Gaal is top’

Als je kijkt wat voor spelersmateriaal hij tot zijn beschikking had, dan had iedere coach dezelfde successen kunnen behalen. Michels had wel drie elftallen kunnen opstellen van hetzelfde kaliber. Als men nu kijkt met welk materiaal Ronald Koeman het moet doen, is dat geen vergelijk. Ook Van Gaal heeft getoond een groots trainer te zijn geweest en heeft veel successen behaald.

Ronald Kranenburg