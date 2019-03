Hopeloos falende rechters

Utrecht en al zijn inwoners zullen deze gruwelijke gewelddaad nooit meer vergeten. Het is de eerste aanslag, die ons land nu getroffen heeft en we vrezen het ergste!

Politie, ons land is zeer trots op de manier waarop jullie te werk zijn gegaan, om binnen enkele uren de dader al te pakken te hebben! Alle lof voor jullie, dit in tegenstelling tot de rechterlijke macht. Zij is medeschuldig omdat de dader, door hen, zomaar vrij mocht rondlopen en nog wel zonder enkelband!

Ongelooflijk! Helaas het gebeurt al jaren dat criminelen vrij kunnen gaan en staan waar ze willen, terwijl ze eigenlijk in de bak horen. We zien nu het resultaat.

Cas Heijenk-Caspers,

Sleeuwijk