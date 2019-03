Uitslag Stelling: Oranje is er nog lang niet...

Plaatsing voor het EK, na twee gemiste eindtoernooien op rij, moet ditmaal uiteindelijk wel lukken, zo denken de meeste stemmers. „En daarna wordt het alleen maar beter”, aldus een van hen. „Geen overschatte, volgepropte voetballers ditmaal. Met deze selectie kunnen we een hele poos vooruit, plus dat er alweer een nieuwe lichting klaarstaat. Zo blijft iedereen scherp. Ja hoor, dat EK volgend jaar gaan we halen.”

Vanavond gaat de kwalificatiereeks van start tegen Wit-Rusland in de Kuip en zondag, ook ’thuis’ in de Arena, volgt Duitsland. „Ik verwacht een vliegende start”, schrijft iemand. 60 Procent van de deelnemers zit voor de buis. „Want na al die oefenpotjes gaat het nu weer ’om het echie’.”

Met Wit-Rusland, Duitsland, Estland en Noord-Ierland, en de nummers 1 en 2 die doorgaan, heeft Nederland het erg getroffen in de poule richting EK, vindt de helft van de respondenten. Maar daarin schuilt volgens sommigen het gevaar: „We moeten ons niet rijk rekenen. Ook de als minder ingeschatte ploegen blijken zich goed te hebben ontwikkeld en kunnen voor verrassingen zorgen. Met 1-0 kun je ook een wedstrijd winnen. Vaak gaat het om de mentaliteit.”

Een ander: „Zijn we, na deze eerste kleine opleving na volgens mij heel lang (WK 2014 was echt mazzel) nu al al die dramatisch slechte wedstrijden vergeten? Het is echt opportunistisch Nederland ten top door nu al te doen alsof we er al zijn. Alsof kwalificatie een formaliteit is. Wij kunnen van iedereen winnen, maar ook van bijna iedereen verliezen.” En: „Grote wedstrijden gaan wel, maar Oranje zal tegen de kleintjes punten laten liggen door zelfoverschatting.”

Wat opvalt is het groot vertrouwen dat bondscoach Ronald Koeman geniet. „Hij is een topcoach. Hij heeft een goed collectief weggezet, een trainer die net als Van Gaal het beste uit zijn spelers haalt en ze in een systeem kan laten voetballen waarbij ze hun opdrachten goed uitvoeren.” Koeman (vandaag jarig, 56) is voor velen onomstreden de juiste man om Nederland naar het EK te leiden en daarna mogelijk nog verdere successen te behalen.

Over de selectie, en dan met name de aanval, bestaat meer twijfel. Kan Memphis Depay de doelpuntenmachine van Oranje gaan worden, bijvoorbeeld (30% vindt van wel) of wie de beste doelman is; Jasper Cillessen of toch liever Jeroen Zoet?

Stemmers zijn het er wel over eens (58%) dat de kracht van Oranje nu eerder in de verdediging dan in de aanval ligt. „We hebben een fantastisch middenveld en achterhoede (De Ligt, Van Dijk), maar in de voorste linie hebben we helemaal niets. Onze spitsen zijn van B-niveau.”

En of de alom bejubelde Frenkie de Jong de favorietenrol die hij bij Ajax vervult ook in Oranje kan waarmaken, daar is men het ook niet over eens. „Het blijft voetbal, om maar eens een voetbalcliché te gebruiken. En meestal kloppen die wel”, zo schrijft een deelnemer. „De bal is rond, echt kleintjes zijn er niet meer. Kwalificatie is geen abc’tje of een-tweetje en zeker geen appeltje-eitje. Pas maar op, straks zijn we er toch weer ingetuind...”