’Slappe houding bij justitie en rechters’

Justitie heeft de aanslagpleger op vrije voeten gesteld, is dus verantwoordelijk, maar wimpelt de zaak nu af op vorige rechters. Het is gewoon schandalig dat zo’n gevaarlijk persoon op straat mag lopen en zeker na een verkrachting! Ze geloven zeker dat T. vanzelf wel naar de rechtbank was gekomen om voor die zaak berecht te worden.

Tevens had ik verwacht dat onze minister van Justitie zou opstappen omdat deze ook heeft gefaald. Door af te treden was er signaal afgegeven vanuit de politiek dat het echt anders moet binnen justitie en ook dat de rechters verantwoordelijk moeten worden gehouden voor hun zwakke en slappe optreden.

Gökmen T. zal er vermoedelijk wel vanaf komen met een lichte straf voor zijn daden, waarschijnlijk wordt hij verminderd toerekeningsvatbaar verklaard.

Alfred Kerkvliet