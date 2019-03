’Miskleun magistratuur zwaar aanrekenen’

De politiek correcte club, die in dit land aan de macht is, kissebist nu over de aanslag in Utrecht. De Tweede Kamer is ’boos’; hoe kon de aanslagpleger met zoveel op zijn kerfstok in vrijheid rondlopen. Allemaal volksverlakkerij.

De moordenaar loog de elitaire juristen gewoon voor. Bloed van onschuldigen vloeide. Maar dàt mag niet worden gezegd! En dit terwijl het wel de waarheid is.

Deze blunder van de magistratuur is onvergeeflijk en getuigt van grote domheid; zij zijn de toga die ze dragen onwaardig!

Hugo Pronk, Amsterdam