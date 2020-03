Brief 2 ’Treurig gesteld met Nederland’

Bram Moszkowicz maakte één fout en gelijk is hij zijn hele leven een paria binnen de advocatuur. Hoe anders is het gesteld in de politiek. We hebben een bepaalde minister die fout op fout stapelt en steeds weer activiteiten mag ontplooien die telkens voor een puinhoop zorgen. Ik ben helemaal geen juridisch sympathisant maar moet het nu echt zo aflopen met Moszkowicz?

J. Prins, Sliedrecht

Stem op deze brief

Of op één van de andere brieven: