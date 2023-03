Premium Het beste van De Telegraaf

OPINIE Ludo Grégoire, jurist staats- en bestuursrecht ’Verdubbel salarissen politici en ambtsdragers’

Door Ludo Grégoire

De coalitiepartners Hoekstra, Kaag en Rutte luisteren kort voor de verkiezingen naar de latere winnaar Van der Plas (BBB). Grégoire: ,,Het overgrote deel van de getalenteerde mensen kiest ervoor om die heksenketel te mijden.” Ⓒ ANP/HH

Brede onvrede over het beleid van de coalitiepartijen uitte zich woensdag in de verkiezingsuitslag. Ludo Grégoire analyseert wat het land te wachten en te doen staat na de opschudding. „Willen we dat ’de besten’ het land gaan leiden, dan moeten we het interessant voor hen maken.”