’Antiek stemsysteem’

Grote lappen papier uitvouwen, ca. een vierkante meter, tellen en hertellen en met die grote vellen papier heen en weer blijven schuiven.

Wat een systeem voor een modern, grotendeels digitaal land! Ik denk dat, als we dit vergelijken met verkiezingen in bijv. Zimbabwe of Oeganda, we op een gelijk niveau staan.

Is dit Nederland in 2019?

E. van Gelderen, Amsterdam