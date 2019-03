’Eldorado voor WW-shoppers’

Hoe ver Brussel van Nederland vandaan staat, bewijst wel de beslissing van het Europees Parlement en de Europese Commissie om werknemers uit andere EU-landen na een maand werken WW toe te kennen.

In hun technocratische wijsheid denkt men in Brussel dat arbeiders uit Polen en Bulgarije niet zullen gaan WW-shoppen. Ik sta versteld van zoveel grenzeloze naïviteit, maar boos word ik om de grenzeloze verkwisting van ons belastinggeld dat nu al met bakken de grens overgaat naar landen waar de levensstandaard veel lager is.

Nu al wordt in ’gastland’ Nederland oeverloos geshopt met uitkeringen en toeslagen. En geef die mensen eens ongelijk: niet omdat het moet maar omdat het hier allemaal kan....

Wie gaat controleren of deze mensen echt een werkverleden hebben in het thuisland? En wie gaat controleren of de WW niet ten onrechte wordt gebruikt om terug in het eigen land mooi weer te spelen? Ik ben boos over zoveel grenzeloze verkwisting van ons zuurverdiende geld dat niet ten goede komt aan de mensen hier, maar met het grootse gemak wordt geëxporteerd.

Nederland, exportland van... WW-uitkeringen!

Jeanne Dijkstra, Ermelo