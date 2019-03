’Jetten moet toon matigen’

Daags na de voor zijn partij teleurstellend verlopen verkiezingen het land laat de heer Jetten van D66 weten dat het Forum voor Democratie zichzelf heeft uitgesloten van samenwerking.

Het zou Jetten passen als hij zijn toon wat zou matigen en de keuze van de stemmers in Nederland eens gaat respecteren. Zijn partij is met vier zetels verlies in de Eerste Kamer te kennen gegeven dat men toch wat minder op het D66-gedachtegoed zit te wachten.

Ik adviseer hem om even een pas op de plaats te maken en af te wachten of de winnaars van deze verkiezingsronde hem gaan uitnodigen om mee te mogen praten.

M. van den Berg, Nieuw-Vennep