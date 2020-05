’Coronaregels met voeten getreden’

Inmiddels worden de bestaande voorzorgsmaatregelen met handen en voeten getreden in de praktijk. Handhavers zijn in geen velden of wegen te bekennen. Bij supermarkten zoals Aldi en Lidl zijn de maatregelen zichtbaar afgeschaafd tot het niveau 0 en houden personeelsleden in de winkel zich zeker niet aan de 1,5 meter. Zelfs de bedrijfsleider doet volop mee.

En zo zijn er nog veel andere voorbeelden te geven. Met de huidige versoepeling zullen in toenemende mate overtredingen plaatsvinden. Het is een kwestie van tijd op een tweede uitbraak van besmettingen.

H. de Greef