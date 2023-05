’Voldoende voor Nederlands’

Jongeren die straks geen fatsoenlijke brief, mail of welke soort van correspondentie kunnen voeren. Een groot handicap voor een goede beroepsuitoefening. Een verarming van onze taal in onze multiculturele samenleving. Het is ongewenst dat allochtonen geen stimulans krijgen om de Nederlandse taalvaardigheid aan te leren en te verbeteren. Het onderwijs schiet schromelijk tekort en faalt in de kern van het systeem.

B. Huisman