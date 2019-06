Uitslag Stelling: Allemaal onder klamboe

Veel stemmers vinden het een goede zaak dat de muggendreiging serieus wordt genomen. „Voorkomen is beter dan genezen. Dus het is een investering voor de lange termijn.” De andere helft vindt het miljoenen kostende onderzoek naar de ziektes die muggen verspreiden, zwaar overtrokken. „Krankzinnig dat er zoveel geld naartoe gaat. We weten toch allemaal dat die muggen in oude autobanden naar Nederland komen?”, vindt een van hen.

De antwoorden op de vraag of de ’muggeninvasie’ komt door de klimaatverandering, zijn verdeeld. ,,Door de opwarming van de aarde gedijen allerlei nare beestjes hier steeds beter,” stelt iemand. Een ander. „We maken de fout dat we hier broedplaatsen creëren voor muggen, met name in ondiep water met weinig doorstroming. Nederland wordt veel te nat. De ’moerassen’ die de natuurlobby zo graag wil, zijn een bron van ellende.” Andere stemmers noemen het reizen van en naar de tropen en de im- en export van vruchten en andere etenswaar uit tropische landen als oorzaak van de opmars van de tijgermug. Volgens een respondent zouden sommige bamboeplantjes eitjes van de tijgermug kunnen bevatten.

De Wageningse hoogleraar Takken suggereerde deze week dat er in nieuwe woningen standaard horren moeten komen om muggen buiten te houden. Twee derde vindt dat een prima plan. „Die miljoenen die ze nu besteden aan dat onderzoek, kunnen ze beter nu al uitgeven aan dat horrengaas in bestaande woningen”, vindt een respondent.

De meeste stemmers geloven dat Nederland best kwetsbaar is voor tropische ziekten die worden overgebracht door muggen. Een overgrote meerderheid denkt zelfs dat er langzamerhand meer tropische ziekten onze kant op komen. „Goed dat er onderzoek wordt gedaan, maar dit is pas het begin. Laten we vooral niet wachten tot het te laat is. Dat zou heel naïef zijn.”

Een aantal stemmers noemt ook onlangs de in Duitsland gesignaleerde hyalomma-teek, die drie keer zo groot is als een ’normale’ teek. Dit nare beestje reist mee op trekvogels. Het zorgt bij respondenten voor extra alertheid. „Je kunt van zo veel ongedierte ziek worden. Kijk maar naar de ziekte van Lyme. Mijn grote vrees is dat artsen niet herkennen dat je Lyme onder de leden hebt. Dan ben je mooi de pineut.”

Iets meer dan de helft van de respondenten acht de kans groot is dat iemand ziek wordt als hij of zij gestoken wordt door de tijgermug. „Die mug verspreidt vreselijke ziektes. Niet voor niets slaapt de halve wereld onder een klamboe.” Dat ook ’Hollandse’ muggen ziektes kunnen overbrengen, is bij velen niet onbekend. „Eerlijk gezegd weet ik niet als ik iets zie vliegen of het een Hollandse of tijgermug is. In beide gevallen sla ik ’m dood. Pats!” De ’muggeninvasie’ wordt met argusogen bekeken, maar veel respondenten zeggen zich niet gek te willen laten maken. Een aantal zegt te smeren met deet en horren te plaatsen. „De een is er vatbaarder voor dan de ander. Maar we zijn best een hygiënisch land, dus het zal wel loslopen met al die ziektes.”