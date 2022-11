Uitslag Stelling: ’Omkoping van Oranjefans’

De Oranjesupporters die door Qatar zijn uitgenodigd moeten zich houden aan de zogeheten ’code of conduct’. Dit houdt in dat zij positieve berichten over het WK op sociale media posten en ’beledigende’ reacties erover dienen te rapporteren. Hiermee laten de supporters zich gebruiken door de WK-organisatoren, vindt 91 procent van de stemmers. „Triest dat mensen zich hiervoor lenen, dan heb je toch geen moreel kompas”, vindt een stemmer.

Een derde van de respondenten vindt het wel logisch dat de supporters ingaan op de uitnodiging. „Ze zouden toch al gaan dus als het gratis kan. Nederlanders zijn altijd in voor een voordeeltje”, reageert iemand. Het is immers een dure trip, dus ’heel begrijpelijk dat zij dit doen’. Een stemmer brengt ertegenin: „Voor die centen die ze anders ook hadden uitgegeven laten ze zich nu misbruiken door Qatar.” Een stemmer gaat verder: „Laat die supporters er maar meteen blijven, kunnen ze mooi zien hoe fijn het daar is. En waar slapen ze? Zeker in een van de flats die de gastarbeiders daar plotseling moesten verlaten om onderdak te kunnen bieden aan WK-supporters. Moreel verwerpelijk!”

Meer dan de helft van de stemmers meent wel dat nu we ervoor hebben gekozen het WK niet te boycotten en dat het evenement nu eenmaal doorgaat ’het land ook het recht heeft ,om reclame te maken voor zichzelf’. Iemand anders ergert zich aan de ’selectieve verontwaardiging’: „Overal worden influencers omgekocht om positief over een product of een zaak te berichten en nu is het opeens onacceptabel?” En: „Ja, deze supporters laten zich gebruiken en steken hun kop in het zand over de situatie daar, maar dat doen de regeringen en de KNVB toch ook!”, merkt iemand op.

Het gros van de deelnemers vindt dat de KNVB dit WK moet aangrijpen om meer te doen om de situatie in Qatar te verbeteren. Want tot nu toe is er weinig van gekomen, wordt er gezegd. „De KNVB is hypocriet, met het ’morele vingertje’ zwaaien en uiteindelijk toch voetbal voor laten gaan”, wordt er gezegd. Ook vindt het gros dat de Nederlandse voetballers zich moeten uitspreken over de mensenrechtenschendingen in Qatar.

Dat de Nederlandse regering toch een delegatie stuurt wordt door de meeste stemmers afgekeurd. Mensenrechten moeten zwaarder wegen dan economische belangen, stelt 67 procent van alle deelnemers. Toch geeft slechts 21 procent aan dit WK voetbal te zullen boycotten door geen wedstrijden te kijken, vanwege de mensenrechtenschendingen in Qatar.

Een derde zal het WK wel gewoon volgen. Een van hen zegt: „Kunnen we nu gewoon genieten van het WK zonder de hele situatie daar onder de loep te nemen?” Een minderheid is van mening dat sport los staat van politiek. En bovendien „als de Europese bonden al iets hadden willen doen dan had dat moeten gebeuren toen Qatar gekozen werd”, stelt iemand. Een stemmer gaat hierop door: „Of je bent tegen uitbuiting en trekt daar de consequenties uit. Of je houdt je mond. Valse moraal, daar heeft niemand wat aan.”