Ombudsman: Regel het, linksom of rechtsom...

De ouders van Magnus komen gelijk vanuit Nederland naar het ziekenhuis waar hij en zijn dochtertje zijn. Ze wijken niet meer van hun zijde. Magnus wordt overgevlogen naar Engeland. Daar woonde het gezin. Zijn ouders en dochtertje vliegen hem achterna. Artsen opereren Magnus en hij komt na een aantal weken uit zijn coma. Dan begint de lange weg naar herstel.

Zijn ouders zien echter dat Magnus nauwelijks de hulp krijgt die hij nodig heeft. Magnus en zijn ouders willen daarom dat hij verder herstelt in Nederland. Daarvoor moet hij in Nederland een ziektekostenverzekering afsluiten. Maar als hij dat wil doen, dan moet hij zich eerst inschrijven bij een gemeente. Zijn ouders bellen hun gemeente om de inschrijving te regelen. Hun gemeente zegt dat Magnus persoonlijk aan de balie moet komen. De ouders leggen uit dat hun zoon dat lichamelijk niet kan. Toch zal het moeten, zegt de gemeente.

Zijn ouders laten het er niet bij zitten. Er moet toch een uitzondering mogelijk zijn gezien de situatie? Opnieuw zoeken ze contact met de gemeente. Maar helaas. Volgens de regels moet Magnus langskomen. Uiteindelijk bellen ze ons.

Medewerker Mustafa vraagt de gemeente gelijk snel te zoeken naar een oplossing om Magnus in te schrijven. Het mag immers toch duidelijk zijn dat hij echt niet langs kan komen. Dan moet het linksom of rechtsom anders te regelen zijn. Kort daarop laat de gemeente Mustafa weten dat ze Magnus alsnog heeft ingeschreven. Eindelijk, die kink is uit de kabel. Nu kan hij de ziektekostenverzekering afsluiten en in Nederland verder herstellen.

Dit had natuurlijk zoveel simpeler en sneller moeten verlopen. In 2016 hebben we opgeroepen dat gemeenten niemand mogen uitsluiten. Niet alleen mensen als Magnus komen anders in de problemen, ook bijvoorbeeld daklozen en wereldreizigers. Zij kunnen geen aanspraak maken op voorzieningen als zij niet staan ingeschreven en komen in een kwetsbare positie. Dat kan niet de bedoeling zijn. Na onze oproep is Binnenlandse Zaken hard aan de slag gegaan. Stappen worden gezet, maar - zo blijkt uit Magnus’ verhaal - er blijft werk aan de winkel. Wij blijven ons hiervoor inzetten totdat het voor iedereen geregeld is.

*Gefingeerde namen