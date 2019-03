’Regering faalt met negeren kiezer’

Nu heeft die kiezer duidelijk zijn stem laten horen en daaruit blijkt ontevredenheid met het handelen van die regering. Een normale reactie zou dan moeten zijn dat een regering zich afvraagt of zij nog wel voldoende gelegitimeerd is, of dat zij het beleid bij moet stellen.

Wil zij dat beleid niet bijstellen, dan zou zij verder voor de eer moeten bedanken! Je hoort echter heel andere reacties in de sfeer van: ’Wij kunnen de macht nog wel vast houden’ en ’Met wisselende contacten kunnen we er nog wel het een en ander doorkrijgen’.

Als een signaal van de kiezer er niet meer toe doet, is het droevig gesteld met het ethisch en democratisch gevoel van de gekozenen. Wat wordt de reactie van de genegeerde kiezer?

Jan Oosterhof, Hellendoorn