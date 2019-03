’Windmolens beter langs de stedelijke ring’

Ik ben een zogenaamde plattelander en velen met mij willen die dingen hier niet. Daarom heb ik een voorstel: Bouw een ring van windmolens direct rond en ook in de bekende 'groene' steden zoals Amsterdam, Nijmegen en Utrecht waar heel veel voorstanders van onder andere windmolens zijn.

Steden zijn per definitie ook grote afnemers van stroom en dan houden we ook de transportlijnen ultrakort. De zeer grote aanhang van de groene partijen in betreffende steden zal, denk ik, deze opzet toejuichen. En we sparen tegelijkertijd het mooie platteland dus we slaan twee vliegen in een klap.

Hans Bommer, Zuidscharwoude