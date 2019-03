’Koester rondleidingen op de Wallen’

Als gids en bestuurslid van de Guidor, de nationale gidsenorganisatie, zitten mijn collega’s en ik geregeld om de tafel met de gemeente om te zien hoe we zaken het best in goede banen kunnen leiden zodat alle partijen er tevreden mee zijn. Uit onderzoek blijkt dat de groepen die op de Wallen rondgeleid worden al minder en kleiner in omvang zijn. Ook de bewoners beamen minder last te hebben van groepen.

De reden dat we op de Wallen komen heeft ten dele te maken met de ramen. Het gaat voor een belangrijk deel over de oude binnenstad met haar rijke historie waar wij trots op zijn en dit aan onze gasten willen tonen. En natuurlijk willen toeristen wat van een oude stad zien, als het oude centrum, de Dam, de Jordaan of de Pijp. Dat willen wij ook als we in Rome, Barcelona of dergelijk steden zijn.

En nu heeft de gemeente het voornemen om niet alleen ’s avonds, maar ook overdag de rondleidingen in de oude binnenstad te verbieden. Waarom wil je de Wallen van de mensen onthouden? Waarom zouden ze dit niet mogen zien? Waar zit ons egoïsme in dat dit prachtige wereld erfgoed - de stad Amsterdam - alleen voor ons is?

Zijn de mensen die aan een groep in de rondleiding, die naar het verhaal van een gids luiteren, de echte overlast veroorzakers? Zijn dit de luidruchtige mensen die niet met drank om kunnen gaan en in de portieken kotsen? Dat lijkt me niet. Gidsen zijn de ambassadeurs van de stad. Erkende gidsen hebben een gedegen gidsenopleiding gevolgd en zitten vol met interessante verhalen over de stad. Wij wijzen de mensen op hoe je je moet gedragen. En als we op de Wallen zij, zorgen we dat de sekswerkers met respect behandelt worden. Niet stilstaan voor de ramen, geen foto’s.

Waarom worden dan juist de rondleidingen aangepakt? Ons werk wordt onmogelijk gemaakt. We begrijpen ook wel dat je geen groepen van 40 man kunt toeschreeuwen. Groepjes zijn al kleiner. Vaak hebben ze ook zo’n ’whisper-systeem’ waardoor je op zachte stem met de hele groep kunt spreken via oortjes. De georganiseerde rondleidingen zijn blijkbaar makkelijker aan te pakken dan degene die écht overlast in de stad veroorzaken. Moeten we de gasten, die anders meelopen in een groepje, dan maar los laten en zelf hun weg en normen vinden? Ik zou zeggen: Amsterdam: koester je gidsen!

We kunnen het toerisme uit Amsterdam verbannen. Maar realiseren we ons dat een groot deel van de mensen in de stad, de bezienswaardigheden, de horeca, zelfs de reguliere winkels, van toerisme leven? Het wordt net zoals met de bouwsector of de gezondheidszorg: die moesten ook allemaal weg een aantal jaar geleden. En nu schreeuwen we erom.

Bobien van Aalst - Voorzitter nationale gidsenvereniging Guidor