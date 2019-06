Het is onbegrijpelijk dat de Europese Unie alles op alles blijft zetten om de rammelende atoomdeal met Iran te redden. Het regime in Teheran heeft al laten weten zelf de deal te zullen gaan breken door het verrijken van uranium op te voeren. Reden genoeg voor de EU om nu vierkant achter de VS te staan en ook harde sancties af te kondigen.