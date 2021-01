’Verkiezingen niet uitstellen’

Zo lang we bereid zijn met onze winkelwagentjes achter elkaar door de supermarkt te lopen kunnen we ook op gepaste afstand in de rij voor het kieslokaal gaan staan.

Gemeenten geven aan het geheel veilig te willen en te kunnen organiseren. Daarnaast heb ik nog nooit zich verdringende rijen stemmers zien staan.

Als het ooit nodig was om onze stem uit te brengen dan is het wel nu.

R.Mondelaers

Bunschoten-Spakenburg