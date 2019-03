’ Oude asieltijden herleven’

Maar de trucendoos is open gezet en zij maken handig gebruik van de wettelijke mogelijkheid om na één maand te hebben gewerkt met een meer dan riante WW-uitkering weer af te reizen naar het thuisland. Inderdaad, ergerlijk, maar ik kan ze het niet eens kwalijk nemen. De schuldigen zitten in het Europees Parlement.

Maar zo vreemd is het nou ook weer niet. Want waren het niet in de zeventiger jaren hordes Roemenen die in de vakantieperiode ons land overspoelden en massaal asiel aanvroegen? En vervolgens werden ze gehuisvest in asielcentra. Voorzien van alle gemakken en zo van een gratis door Nederland gesponserde vakantie konden genieten. Om daarna voldaan en uitgerust weer terug te keren naar Roemenië.

Of zelfs nog veel langer hier bleven tot ze helemaal uitgeprocedeerd waren. Het woord 'asielshoppen' stamt dan ook uit die periode. Oude tijden blijken dus weer terug te keren. Er is al die jaren nog maar weinig veranderd.

Jan Muijs, Tilburg