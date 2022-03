’Ergernis over Antony’

Tegen Feijenoord pakte hij een gele kaart door zijn shirt uit te trekken na zijn doelpunt. In plaats van naar Tagliafico te sprinten om hem te bedanken voor zijn geweldige actie wil hij zelf bejubeld worden…. Daarna een toneelstuk dat werd afgesloten door een stomme actie van Tadic; tweede geel Antony. Antony was betrokken bij vrijwel alle negatieve momenten en wordt ook nog uitgeroepen tot ’man of the match’. Onbegrijpelijk!

Kees Rakers, Hoofddorp