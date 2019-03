’Hoeveel doden volgen nog?’

De dader zou later ook nog zijn zus om het leven brengen. In 2017 wordt Anne Faber door een psychopaat om het leven gebracht. In 2018 wordt een Amerikaanse studente door een verwarde cellist doodgestoken. In 2019 schiet een gestoorde man 3 mensen dood en verwondt er 5, waarvan nog een aantal voor hun leven vecht.

Vijf gevallen waarin 13 onschuldige mensen om het leven gebracht zijn door daders waarvan men wist dat zij een gevaar voor de samenleving vormden. Maar omdat er niet ingegrepen werd, konden zij ongestoord hun gang gaan. Hoeveel doden moeten er nog volgen?

J. Kuijer, Velserbroek