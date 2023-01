’Zorg ondergeschikt aan verdienmodel’

Bekijk ook: Grote huisartsketen onder de loep na meldingen over onverantwoorde zorg

Dit verklaart de grote agressie van patiënten die aangewezen zijn op een van deze huisartsenpraktijken. De patiënt staat niet centraal maar de declaratie bij de zorgverzekeraar. Al veel langer wordt er stevig geageerd tegen de marktwerking in de zorg. De aangeboden zorg is ondergeschikt aan het verdienmodel. De SP strijdt er al langer voor om de marktwerking uit het zorgsysteem te halen. Een nationale zorgverzekeraar met vaste tarieven en een inkomensafhankelijke zorgpremie. Ook hoogleraar Marcel Levi van de UMC's zet grote vraagtekens over de kwaliteit van de huidige zorg. Het moet en kan veel efficiënter.

B. Huisman