’EU denkt vooral aan zichzelf’

Nu weer de nieuwbouwplannen voor het Europees parlement: ’Ze zijn hier gevoelig voor pracht en praal’ (Tel. 22/3). We hebben absoluut voordelen als EU-lid, maar het smijten met geld is daar in Brussel inmiddels tot een kunstvorm verheven. Ik stel voor dat de dependance in Straatsburg wordt afgeschaft, en ja, dat zal Frankrijk niet leuk vinden, maar dat is dan maar even niet anders.

Van de besparing kan dan eventueel een nieuw gebouw worden neergezet. De besparing loopt dan lekker door in de toekomst omdat die idiote verhuizing tussen Brussel en Straatsburg dan ook over is.

Peter Vooges, Kudelstaart