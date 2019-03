Uitslag Stelling: Laat Forum meebeslissen

Nu Rutte III zijn meerderheid kwijt is in de Eerste Kamer moet de coalitie samenwerking zoeken met Forum voor Democratie, aldus de stemmers „Het volk spreekt, de politicus moet de wens van de meerderheid volgen. Dat is democratie.”

Voor bijna driekwart was de monsterzege geen verrassing. Door loze beloftes van de premier en de dure klimaatplannen vestigen kiezers de hoop op FvD. „De VVD moet terug naar zijn roots: lagere belastingen, minder overheid, meer vrijheid.” Iemand anders:„Als de VVD wil overleven moet ze samenwerking zoeken met FvD. Anders wordt ze geminimaliseerd bij de volgende verkiezingen.” De ’houdbaarheidsdatum’ van premier Rutte is volgens 69 procent verstreken.

Ook de media krijgt er flink van langs. „Publiciteitsgeile media dragen hun steentje bij aan de verdeeldheid door polarisering. Baudet wordt neergezet als een soort Trump 2.0. Dat is kwalijk.” Hierin wordt veelal de opmars van Pim Fortuyn in 2002 aangehaald. „Vergelijk dit met de politiek in de Pim-periode, angst voor een onbekende vijand. Ze schuilen en hopen dat de storm gaat liggen. Toen wel, ditmaal niet.” Iemand voegt hieraan toe: „Het publiek tolereert dit pestgedrag niet.”

Mochten de zittende partijen ervoor kiezen FvD uit te sluiten dan zal deze alleen maar groeien, denkt men. „Het Forum zal zich opwerpen als slachtoffer van een cordon sanitaire en daarmee meer kiezers voor zich winnen”, meent driekwart. Toch vrezen velen dat de coalitiepartijen samenwerking niet aandurven. „Een coalitie zonder FvD betekent in zee gaan met links, dat wordt water bij de wijn qua immigratie en klimaat. Hier zit Nederland niet op te wachten.” Indien de onderhandelingen komen, vertrouwt ruim driekwart erop dat Baudet zal vasthouden aan de eis om de klimaatwet van tafel te vegen.

Tegenstanders zien ook liever niet dat het Forum geïsoleerd wordt. „Als je het FvD niet betrekt bij de politiek gaat Baudet zich nog meer als een klein kind gedragen die zijn zin niet krijgt.” „Uitsluiting is het beste recept om de aanhang te laten groeien. En de FvD-kiezer voelt zich al zo buitengesloten...”

Voor slechts 8 procent is samenwerking echt geen optie. Een deelnemer: „Welk concreet idee van FvD zou je kunnen opnemen in een coalitie? Een staatssecretaris die Grieks gaat invoeren op basisscholen en mensen leert wat oikofobie is?” Voor deze groep staat vast: „Het Forum voor Democratie is een protestpartij zonder oplossingen. Daar valt niet mee samen te werken.”

Hoewel het merendeel (65 procent) denkt dat het Forum zou moeten meebeslissen, stellen sommigen het regeren liever nog even uit: „Als ze nu gaan meewerken, moeten ze water bij de wijn doen. Ik denk dat ze beter nog twee jaar kunnen wachten. De huidige situatie doet de VVD nog meer naar links opschuiven, hierdoor zal de afkeer over de coalitiepartijen alleen maar toenemen. Ik zeg: voorlopig lekker blijven poken en stoken. Dan wordt Baudet over twee jaar nog veel groter.”