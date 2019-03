Onlangs werd er een nieuwe Karwei-bouwmarkt geopend in Rotterdam-Zuid. Buurtbewoners waren uitgenodigd voor een feestelijke kennisquiz waarbij een Weber-barbecue te winnen was. De opening was vroeg, het was koud, de opkomst was laag. Uiteindelijk kregen niet alleen de winnaars, maar alle aanwezigen een barbecue cadeau!

P. van Neck, Rotterdam