Uitslag stelling: ’Strenge lockdown nu nodig’

Daarbij worden vluchten uit risicogebieden Verenigd Koninkrijk, Zuid-Afrika en Zuid-Amerika geweerd. Het vliegverbod lijkt de meeste stemmers het meest effectieve middel om het aantal besmettingen terug te dringen. De beslissing van KLM om niet meer te vliegen op verre bestemmingen, vinden de meesten ook een heel goede. Wel vinden veruit de meesten dat het kabinet ’te laat’ of ’veel te laat’ is met het opleggen van de reisbeperkingen.

Een respondent zegt heel stellig: ,,Dat vliegverbod had er al veel eerder moeten komen. Eigenlijk zou je nu de grenzen helemaal dicht moeten gooien. Het land vervolgens pas weer openen als iedereen is gevaccineerd.” Een ander vindt dat als aanvullende maatregel werkgevers verplicht moeten worden hun personeel thuis te laten werken.

,,Waar dit kabinet vooral veel te laat mee is, is het vaccineren”, klinkt het vaak. ,,Als ze nou eens voortvarendheid tonen met het vaccineren, dan zijn al die maatregelen wel dragelijk en is er perspectief. Maar nu lopen we zoals altijd weer achter de feiten aan, moppert weer een ander.

Het antwoord op de vraag of landgenoten in de problemen gaan komen door de maatregelen, laat een verdeeld beeld zien. Daarbij denken iets meer respondenten dat het wel meevalt. Iemand vraagt aandacht voor de mantelzorgers en de bezoekregeling. ,,Mijn moeder is in de negentig en de kinderen rond de zeventig. Kinderen hielpen moeder altijd met z’n tweeën. In je eentje is dat op die leeftijd veel te zwaar.”

Niet zo heel veel vertrouwen hebben velen in de handhaving van de maatregelen. Een flinke meerderheid denkt niet dat dit goed gaat gebeuren. De meesten zouden ook graag een boete zien die hoger is dan de €95 die er nu voor staat. ,,Die boete mag van mij wel naar €500, met als bonus een aantekening op je strafblad als je de regels nog eens overtreedt”, stelt iemand.

De meesten geloven niet dat er voldoende draagvlak bestaat voor de nieuwe maatregelen. Een deelnemer meent: ,,Zoals altijd zijn de nieuwe regels weer veel te laat en niet goed gebracht. Besmette personen gaan daardoor toch weer naar buiten. Het blijft dweilen met de kraan open.” En een ander valt bij: ,,Het draagvlak kalft af door al die maatregelen steeds ter discussie worden gesteld.”

Mocht de lockdown weer worden opgeheven, dan willen de meesten het liefste dat de scholen en kinderdagverblijven als eerste open gaan. Daarna moeten wat betreft velen de winkels weer open, en daarna de horeca. Een suggestie: ,,De scholen kunnen prima nu al open als je dagelijks de leraren en de leerlingen test.” Iemand suggereert niet alleen de scholen te openen, maar meteen ook de winkels en horeca. ,,Zodat iedereen weer een beetje lucht krijgt.”

De premier begon van de week de nieuwe maatregelen aan te kondigen met de woorden: 'We komen hieruit’. De meesten verwachten dat dit na de zomer gaat gebeuren. Een ander groot deel van de stemmers is echter heel somber erover en vreest dat we ’nooit’ meer afkomen van de coronamaatregelen.