’Mens wil zich boven natuur verheffen’

Het is natuurlijk heel knap dat wetenschappers heel precies DNA van gewassen kunnen aanpassen voor hogere opbrengsten en betere pestresistentie. Maar ik vind dat je zulke technieken alleen mag gebruiken om – bij mens, dier en plant – potentieel levensbedreigende gendefecten te repareren.

Wat nu gebeurt, is dat genetische modificatie wordt ingezet om de alsmaar groeiende wereldbevolking van voedsel te blijven voorzien. Vroeger werd dit doel nagestreefd door (overmatig) gebruik van kunstmest en pesticiden, met als gevolg bodemuitputting en vergiftiging van hele ecosystemen, van insect tot mens.

Maar de mens begrijpt het blijkbaar nog steeds niet. In een gezond ecosysteem fungeert natuurlijke beschikbaarheid van voedsel als rem op de populatie-omvangen binnen de hele voedselketen. Met genetisch gemodificeerde gewassen probeert de mens zich boven de natuur verheven wanende mens alweer deze rem buiten werking te stellen, in plaats van de bevolkingsgroei om te buigen. En ondertussen is voedsel althans in Nederland zo goedkoop geworden dat er ruim een derde wordt weggegooid.

K. Teplá

Voorburg