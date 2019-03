’Tuig moet gewoon van de straat!’

Twee Nederlandse mannen zouden volgens het Tsjechische openbaar ministerie tenminste 18 jaar de cel in moeten voor hun aandeel in een beestachtige kloppartij in Praag, waarbij een ober blijvend letsel werd toegebracht. Dat is veel te fors, vindt strafrechtadvocaat Willem Jan Ausma. Hij wijst ook op Nederland, waar in dit soort gevallen zelden meer dan zes jaar celstraf op een dergelijk vergrijp volgt.

Nou, Nederland is daarin gek, zo zeggen bezoekers van Telegraaf.nl. Tuig hoort achter de tralies en lang ook!

Arjenplugge heeft maar weinig op met de belangen van de verdachten: „Het bekende praatje uit wetenschappelijke hoek is dat van lang opsluiten niemand beter wordt. Als je kijkt naar veroordeelden is dat misschien zo. Wat voor het gemak even vergeten wordt, is dat de rest van de maatschappij er wél beter van wordt. Het wordt tijd dat we opsluiting niet meer gaan zien als een middel om gedrag te corrigeren, maar als middel om de samenleving te beschermen tegen onbeschaafde asocialen.”

Marchos70 is het daarmee volmondig eens: „Het is de taak van de overheid om ons te beschermen en niet om zich alleen te bekommeren om het welzijn van zulke afschuwelijke geweldplegers.”

De straffen in Nederland zijn in het algemeen te laag, zegt Gerardvantol: „De gewone burger wil dit soort tuig gewoon zo lang mogelijk van de straat!”

"Wat is er mis met vergelding?"

Toch kleven er ook nadelen aan lange celstraffen, zegt Randar1969: „Als je iemand meer dan 10 jaar voor een vechtpartij opsluit, dan verlaat hij de gevangenis vol wraakgevoelens omdat het zo lang was. Ik denk persoonlijk dat slachtoffers meer hebben aan een veel hogere financiële vergoeding, al dan niet gepaard gaande met het kaalplukken van de dader en de rest aangevuld vanuit de overheid.”

En dan is er nog de vraag: „Wat gebeurt er als de misdadigers na een heel lange periode weer vrij komt?” Dat is een vraag die bij JohanHB speelt: „Kopschoppen kan dodelijk zijn, leed van slachtoffers en familie moet meetellen, maar 18 jaar is wel lang. Wat gaat er van deze mannen worden als ze over 18 jaar vrijkomen, daar moeten we denk ik wel een beetje rekening mee houden. Toch?” Nou, veel mensen vinden van niet.

„Van lang straffen wordt niemand beter, betoogt strafadvocaat Ausma. Lange straffen zijn volgens hem ’pure vergelding’. Je voorkomt er geen misdaden mee. Maar wat is er mis met vergelding?”, vraagt Vliegenier zich af.

Bernard denkt te weten waarom vanuit de advocatuur wordt getwijfeld aan het nut van lange celstraffen: „Hogere straffen geven bij de advocatuur minder brood op de plank.”

"Heropvoeden werkt niet, straffen wel"

Jack de Keijzer, vader van een door geweld omgekomen jongen, vindt met zijn pleidooi voor zwaardere straffen een luisterend uur bij Mariannerietjens: „De gewone burger roept dit al jaren. Helaas beslist de rechterlijke macht vaak anders. De kwestie is: hoe gaan we dit veranderen? Ik weet het niet... Tot er een mentale verandering plaatsvindt bij rechters, zullen u en ik en miljoenen andere Nederlanders knarsetandend moeten lezen welke milde straffen er gegeven worden en welk onrecht er gedaan wordt aan de slachtoffers.”

Goed, Tsjechië dan maar als voorbeeld nemen? Nou, zelf nadenken is ook wat waard, zegt 1234567890: „Het interesseert me niet hoe het in Tsjechië geregeld is, ik vind het belangrijk dat criminelen geen deel uitmaken van onze samenleving. Lang straffen, oplopend bij recidive. Criminele buitenlanders uitzetten of eerst lang straffen en daarna uitzetten. Heropvoeden werkt niet, straffen wel. Laat criminelen in de gevangenis werken om hun verblijf daar te bekostigen.”

"Echte misdadigers moeten opgesloten worden en blijven opdat fatsoenlijke mensen veilig kunnen leven"

Dus: we zijn voor langer straffen. Ardeleeuw891 verwoordt het als volgt: „Criminelen denken als roofdieren. Een kat, ook al wordt hij thuis gevoerd en ook al wordt hij gestraft en zijn buit afgepakt wanneer hij gepakt wordt na het vangen van een vogeltje, kan het daarna niet laten om weer een vogeltje te grijpen zodra de kans zich voordoet. Echte misdadigers moeten daarom opgesloten worden en zolang mogelijk blijven opdat fatsoenlijke mensen veilig kunnen leven.”