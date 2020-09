’D66 maakte geen bezwaar tegen fietsploeg Abu Dhabi’

Niet in een stoffige woestijntent maar in een hypermodern laboratorium met grote capaciteit. Nu maakt D66 hiertegen bezwaar aangezien Abu Dhabi geen democratisch land is.

Als D66 om die reden bezwaar had gemaakt tegen deelname van de wielerploeg van Abu Dhabi (de UAR ploeg) aan de Tour de France zou niet hun renner maar die van Jumbo gewonnen hebben.

Goed onthouden voor de volgende Tour de France.

Ronald Baaten

Asten