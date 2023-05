Kopstoot in vergetelheid

De laatste keer dat ik jenever dronk was in de kroeg. Het waren er drie. Denk ik. De eerlijkheid gebiedt mij te vertellen dat die drie borrels gepaard gingen met evenzoveel biertjes, welke combinatie bekend staat als de Kopstoot. Dit spraakwater leverde een gesprek op dat, bij benadering, alsvolgt verliep.

„Tjongejonge. Heb je dat nog gezien, met eh… hoe heet-ie?

Ja man, er is altijd wat. Dat met die vent, die met dat gedoe. Het houdt gewoon nooit op.

Ja, het is hetzelfde als met dat andere, weet je wel?

O, die van dinges bedoel je?

Nee, die andere, met dat baardje.

O ja die! Wat een slappe ouwehoer is dat. En niks klaarspelen hè. Dat kan toch gewoon niet?

Wat niet?

Nou, dat met die gast met dat baardje.

Nee. Zo gek als een deur. Jij nog een borrel?”

En dat je elkaar in alle vergetelheid dan toch volkomen begrijpt. Dat is de kracht van jenever. Ik raak het niet meer aan.

Het ’toekomstige verdienvermogen’ van de Nederlandse jenever is aanzienlijk afgenomen, las ik in de T. Het heeft een oubollig imago. Net als vieux. En dat klopt. Het is nostalgie. Het is voor senioren.

Terwijl hij op zijn bruine biertje wachtte dat stond op te warmen op de schouw, schonk mijn opa een pikketanussie in, met zo’n bol kopje erop. Oma lepelde graag de rozijnen uit haar boerenjongens en oom Bob dronk vieux met suiker; goedkope, Hollandse imitatie-cognac, die de slijter vroeger nog weleens in een Franse krant wilde verpakken zodat het leek alsof het uit het beloofde land kwam.

Het zijn vergeten drankjes, net als Asbach Uralt en Pleegzuster Bloedwijn. Dat was goed voor de gezondheid want er zat ijzer, calcium en ginseng in. De werkzaamheid van die toevoegingen werd echter teniet gedaan door… de wijn.

De Fransen hebben eenzelfde probleem als het Hollandse jenevergenootschap: wijnboeren rondom Bordeaux zitten met een enorm overschot aan rode wijn, omdat de bordeaux niet meer wordt gedronken. Het is niet ’sexy’. De Spanjaarden zien al een aantal jaren dat de grootste sherry-afnemer, Nederland, is afgehaakt. Ook sherry is té ouderwets.

Over nostalgie gesproken. In de jaren zeventig van de vorige eeuw was sherry een lapmiddel om het lege huisvrouwenbestaan wat op te vrolijken. Die had je toen nog, lege huisvrouwen. Het dagdrinken werd vergoelijkt met een excuus: het sherrydieet. Zelfs koningin Juliana deed het. Het kwam erop neer dat je drie lichte maaltijden per dag kon eten, als je maar bij elke maaltijd twee glazen sherry dronk. Gezien de drankinname van weleer is het eigenlijk een wonder dat Nederland nog steeds vergrijst.

Omdat toeval niet bestaat, lees ik zojuist dit bericht: ’Dronken 65-plussers in Etten-Leur plassen in voortuinen en steken middelvinger op naar de politie.’

Of er ook kopstoten aan te pas zijn gekomen, vertelt het verhaal niet.