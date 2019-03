’Stop met afgeven op Italië’

Ik ben ervan overtuigt dat veel mensen niet weten of vergeten zijn dat Italië in de jaren '60 bij de E.E.G. hoorde. Het was zelfs een van de iniatiefnemers, een van de eerste zes landen die een verdrag sloten, welke in Rome plaats vond. Doordat hedendaagse kranten en verslaggevers informatie verspreiden die voltrekt onjuist is, wordt Italië nu als een soort derdewereldland neergezet en dit is heel jammer. Ik ben dus half Italiaans, maar vind het onacceptabel. Iedereen kleed zich italiaans, eet italiaans, koopt italiaanse meubels en gaat op vakanties in dit prachtige land. De zogenaamde beschaving hebben de Romeinen gebracht. Zij gebruikten watertoevoer, riolering en openbare baden. Lang voordat de rest van Europa daar ooit van gehoort had.

Ja, ik stem op de Vijfsterrenpartij die samen met Salvini regeert. De Vijfsterrenpartij die een puinhoop na Renzi en eerder nog Berlusconi achterlieten. De Vijfsterrenpartij begon een derde van hun salaris af te staan om kleine bedrijven weer op weg te helpen. Zij reizen gewoon met de trein en openbaar vervoer zodat zij hun belofte kunnen nakomen. Zij hoeven geen priveauto met chauffeur. Maar het gaat om de politiek in Brussel. Waarom moet het zo duur en mooi. Wat kan het ons schelen. Laat ze een pand renoveren en weer eens gewone mensen worden. Ik ben in de zeventig en na jarenlang hard werken bijt ik op een houtje. Twee minimale pensioentjes. Prima. Maar ik en velen met mij hebben niet om die idioterie gevraagd.

Jannie elisabeth