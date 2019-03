’Risicobeperking slaat door’

Risico’s voor onze gezondheid zoals roken en drinken, moeten van tafel. Omdat er in elk voedingsmiddel wel schadelijke stoffen worden gevonden, is er een lijst opgesteld, die elke vorm van genot en plezier aan eten weg neemt. En nu moeten we in de bebouwde kom overal 30 kilometer gaan rijden, aldus belangenorganisatie Rai. Waarom stoppen we niet met auto rijden, vliegen, roken en drinken, vlees eten, sporten enz. Dan worden we tenminste honderd jaar! Vallen er geen doden meer. Maar wel met chagrijn!

Bert Osendarp, Stevensweert