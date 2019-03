Uitslag Stelling: Niets geleerd van verleden

Iemand stevig bekritiseren moet kunnen in een vrij land, vindt vrijwel iedereen, maar „anderen opzetten en motiveren om een politicus om te leggen is verwerpelijk. Dan wordt het eng.”

Sinds de onverwachte monsterzege van Forum voor Democratie bij de verkiezingen van vorige week, wordt Forum-leider Baudet bedreigd, beschimpt en verdacht gemaakt. Bij een betoging in Amsterdam werd een leuze gescandeerd met de oproep Baudet te vermoorden.

’Als je Thierry dood wil schieten, zeg dan paf’ klonk het. „Ik vind dat verschrikkelijk”, reageert iemand. „Maar gevaarlijk? Nou nee, maar wel bedenkelijk. Je stookt het vuurtje alleen maar op. Er hoeft maar een verwarde geest rond te lopen die dat serieus neemt. Vooral uit linkse hoek zijn dit soort extreme uitingen schering en inslag, Shockeren en elkaar zo hard mogelijk treffen is de norm tegenwoordig.”

„We moeten dit niet groter maken dan het is”, relativeert een ander. „Dat een paar idioten wat roepen wil niet zeggen dat sprake is van een bedreigende situatie. Die moeten gewoon vervolgd of bestraft worden (afhankelijk van wat ze hebben gezegd), en daarmee is het voor nu klaar. Om nou te spreken van doodsbedreigingen etc. is allemaal wat overtrokken.”

„Als Baudet zelf olie op vuur gooit door het over een boreale samenleving te hebben en andere ongelooflijk polariserende taal uitslaat, geldt: wie kaatst kan de bal verwachten”, schrijft een stemmer. Een ander beaamt: „Als je zelf extreme uitlatingen doet, of medepartijleden zoals die Annabel die zeer afkeuringswaardige berichten heeft getwitterd, dan kun je tegengas verwachten. Zijn overwinningsspeech roept deze reactie op. Het neigt naar provocatie en mensen nemen daar aanstoot aan.”

Veel stellingdeelnemers verwijzen naar de moord op Pim Fortuyn. „Dit is weer net zoals 17 jaar geleden. Ze zijn weer aan het demoniseren. We hebben dus niets geleerd van het verleden.” En: „Dit is zéker gevaarlijk, ook omdat van links komt en dus ’deugt’. Als het van rechts zou komen dan zouden de vooraf ingevulde formulieren al klaar liggen bij de politie.”

Ruim twee derde (69%) van de respondenten ziet de onderlinge verdeeldheid en onrust in de samenleving toenemen. „De linkse kiezers kunnen niet accepteren dat Forum voor Democratie de grootste geworden is. „Had niet gedacht dat dit ook in Nederland mogelijk is,” stelt iemand. ,,Het is bij ons hetzelfde is als in de VS. Daar kunnen ook de Democraten niet accepteren dat Trump heeft gewonnen. Hopelijk zal het met enkele dagen schreeuwen ophouden zoals altijd.”

Politieke partijen en de premier hebben inmiddels afstand genomen van de haatcampagne tegen Baudet. „Rutte probeert de boel te sussen en noemt het ’onacceptabel’. Dat is wel het minste wat hij kan doen. Zoek ook de oorzaak van alle onvrede eens bij jezelf en het zwakke optreden van het kabinet.”

„De Utrechtse universitair docent, Freek de Jonge, de antifascisten op de Dam, de burgemeester van Krimpen aan den IJssel, waar zijn zij nu eigenlijk bang voor?” vraagt een deelnemer zich af. „Zij die tetteren over verdraagzaamheid zijn zelf het meest onverdraagzaam.”