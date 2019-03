’Val van Baghouz is niet einde IS’

In verschillende grotten rondom de stad zouden zich nog aanhangers van de terreurorganisatie ophouden. Ook op andere plekken in Syrië zijn ondergedoken strijders actief. Verwacht wordt dat de overgebleven IS’ers overgaan tot een guerrilla-oorlog. Dit alles geeft mij te denken wat we met al die Nederlandse jihadstrijders moeten doen die willen terugkeren. Zij waren al geradicaliseerd toen ze weggingen. Zij dragen een ’explosief rugzakje’ met zich mee. De vraag blijft wat ze ermee zullen doen wanneer we ze weer toelaten..?

Mario Verhees