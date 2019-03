’Gebroken nagels door pillenstrip’

Er is echter één soort verpakkingen waar ik wekelijks veel moeite mee heb. Eénmaal per week vul ik mijn pillendoosjes voor een hele week. Ik slik per dag zo’n 10 verschillende pillen, dus moet ik elke week ca. 70 pillen uit doordrukstrips zien te krijgen.

Ik heb wel eens ooit wanhopig naar de apotheker gebeld met de vraag of hij zelf al eens ooit had geprobeerd een bepaald merk pillen uit de strip te krijgen.

Ik moet zeggen dat sommige fabrikanten het goed voor mekaar hebben op dat punt; die pillen laten zich gemakkelijk uit de strip drukken. Maar bij sommige fabrikanten is de folie zó dik en taai dat je je nagels er op kapotbreekt. Ik heb al van alles geprobeerd, zoals de tip die ik van de apotheker kreeg: gebruik een koffielepeltje. Helaas, ook dat werkte niet.

Ik heb ook al meegemaakt dat ik van de 7 pilletjes die ik voor een week uit de strip moest drukken, er 4 of 5 doorgebroken waren. En dan moest ik gaan puzzelen welke twee helften bij elkaar hoorden om zodoende de juiste dosering binnen te krijgen.

Peter Housmans,

Sittard