’Gebrul om aanslag serieus nemen’

Onmiddellijk moest ik terugdenken aan 14 maart 2002.

Op die dag werd Pim Fortuyn tijdens de presentatie van zijn boek De puinhopen van acht jaar Paars in Den Haag, belaagd door drie taartengooiers. Dat werd toen vooral afgedaan als een ’ludieke actie’.

Hoe ludiek dat was merkten we nauwelijks twee maanden later op 6 mei. Ik hoop dat justitie deze keer de moed heeft om de bedreiging van Baudet niet als stompzinnig gebrul van een gestoorde gek af te doen. Het moet worden beschouwd als exact hetgene waartoe deze dame oproept, namelijk een doodsbedreiging waarvoor zij ook maximaal bestraft dient te worden.

Cees J. Roos, Sneek