’Geesteszieke roep om moordenaar’

Hetgeen de inmiddels opgepakte vrouw van 21 jaar scandeerde, kan natuurlijk absoluut niet. Maar toen Pim Fortuyn werd vermoord, kwam zij net uit de luiers.

Veel ernstiger is de roep om Fortuyns moordenaar, gedaan door een universitair docent geesteswetenschappen. Want die deed zijn oproep bij zijn ’volle verstand’, maar hij blijkbaar met een zieke geest. Het zal je docent maar wezen.

En dan de CDA-burgemeester Vroom van Krimpen aan den IJssel. Hij associeerde Baudet met de nazi’s. Zo’n burgemeester is niet alleen het ambt niet waardig, maar bovendien een angsthaas. Want daarop aangesproken, zou hij dat hebben gedaan in het kader van de maatschappelijke discussie.

Buma veroordeelde het gedrag van de vrouw van 21 jaar. Dus als hij zijn CDA-burgemeester niet aanpakt, verliest hij zijn geloofwaardigheid.

Willem de Kan