DIT VIND IK LEUK

Enige tijd geleden waren mijn man en ik bij de Xenos in Mijdrecht, we hadden geparkeerd op het parkeerterrein omdat in de winkelstraten geen auto’s mogen.

Het zal wel niet ver zo lopen zijn, dachten we, maar dat was niet zo. Toen we de Xenos wilden verlaten om terug te lopen, lukte mij dat niet, ik loop namelijk heel slecht. Volgens de verkoper geen probleem. „Gaat u hier maar zitten, dan ga ik samen met uw man de auto halen en kunt u hier voor de deur instappen.” Dat vind ik een hele dikke pluim waard!

Anneke Bunning, Uithoorn