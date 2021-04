Wonder boven wonder overleefde Mark Rutte donderdag het ’Omtzigtdebat’. De roerige Haagse dag begon in de ochtend met de ontmaskering van zijn leugen en eindigde om drie uur ’s nachts met een mislukte motie van wantrouwen. Voorlopig gered, maar zwakker dan ooit: zo begint Rutte aan een nieuwe formatie waarin een genadeloze Sigrid Kaag de dienst wil uitmaken.