’We leven straks weer op oude voet verder’

Daan Roovers

Los van het leed dat coronapatiënten en hun familie deze dagen doormaken, valt het me op hoe goed de stemming in de samenleving is in deze crisistijd. Ik woon zelf in Amsterdam en merk dat het zo rustig is op straat, dat mensen elkaar weer groeten. Je krijgt ook wel berichten mee over incidenten, zoals in supermarkten, maar over het algemeen vind ik de mensen behoorlijk ontspannen en wellevend.