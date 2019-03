’Eerste Kamer toneel van partijpolitiek’

Vroeger leerde je op school dat de Eerste Kamer bezet werd met oudere, ervaren politici die nog eens beschouwend en met afstand naar een wetsontwerp keken.

In uitzonderlijke gevallen zou de senaat een wetsontwerp terugsturen naar de Tweede Kamer om een onderdeel te heroverwegen en eventueel aan te passen. Wat toen de uitzondering was, is nu regel geworden. Ondanks dat de Tweede Kamer het volk vertegenwoordigt en dus eigenlijk de macht heeft, worden er via de Eerste Kamer partijpolitieke spelletjes gespeeld om wetsontwerpen te saboteren. Dit kan nooit de bedoeling zijn.

Mijn voorstel is om slechts tien personen van onbesproken gedrag die bewezen hebben verantwoordelijkheid te kunnen dragen omtrent grote maatschappelijke onderwerpen naar wetsontwerpen te laten kijken en alle 75 leden van de Eerste Kamer te bedanken en op te heffen. Tien kwalitatief sterke mensen die niet per se uit de politiek hoeven te komen, is meer dan genoeg om een gewogen oordeel te geven over een wetsontwerp. Scheelt ook in de kosten, want 75 mensen is belachelijk veel voor een instituut wat eigenlijk maar een adviserende rol zou mogen hebben.

Ruud Vork, Montfoort